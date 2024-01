Napoli 5° brand in Italia: azzurri out dal mercato in Usa e Cina

Il 5° brand calcistico più seguito in Italia è quello del Napoli di Aurelio De Laurentiis: questo il dato che viene fuori dall'ultima analisi annuale fatta da YouGov Football Index, lo studio che valuta il livello di salute dei brand delle squadre europee nei mercato nazionali e in alcuni mercati internazionali come quello americano e quello cinese.

Secondo lo studio, il brand più riconosciuto dagli appassionati italiani non appartiene a un club nazionale: c'è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, infatti, in cima alla classifica, seguito ovviamente da Inter, Milan e Juventus. Solo al quinto posto arrivano gli azzurri, che anticipano il Barcellona, il Manchester City e il Bayern Monaco. A chiudere la Top10 italiana ci sono Roma e Liverpool. Il brand Napoli è però fuori dalla Top15 del mercato americano e di quello cinese, dove invece ci sono le squadre milanesi e la Juventus.