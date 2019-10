Ultimo aggiornamento: 18:23

Ildiè rientrato questa mattina datutti subito in campo per la seduta di allenamento mattutina in vista del match di domenica contro la. L'allenatore azzurro deve fare ancora i conti con un'infermeria piena, anche se spera di poter recuperare qualche elemento prima della trasferta a Ferrara.Lavoro di scarico per tutti gli elementi azzurri che ieri sono scesi in campo alla. Manolas, assente ieri in extremis, ha svolto lavoro personalizzato in palestra in seguito all'infrazione alla costola subita dopo la gara col. Mezzo sorriso per, il serbo ha fatto parte del lavoro in gruppo e parte differenziato., invece, proseguono nella loro tabella di recupero personalizzata, da valutare le loro condizioni per la Spal.