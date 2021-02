Non è solo pretattica. Gattuso vuole riflettere fino all'ultimo secondo utile per decidere la formazione che schiererà contro il Benevento, nel derby che rappresenta la prima delle sedici “finali” che secondo il tecnico potrebbero portare il Napoli in zona Champions. Sicuramente si ritornerà alla linea a quattro e tra i centrali schierati nel primo tempo della partita contro il Granada l'escluso sarà Maksimovic, così come era accaduto nel secondo tempo della gara di Europa League. Il tecnico è tentato dall'impiego di Ghoulam dal primo minuto perché l'esterno ha dato un'ottima risposta giovedì scorso allo stadio Maradona.

LEGGI ANCHE Napoli-Benevento, amici contro: Gattuso ritrova Inzaghi

I dubbi di Gattuso riguardano l'attacco. Mertens è stato impiegato nella ripresa contro il Granada e questa mattina il tecnico parlerà con Dries e con il capo dello staff medico Canonico per decidere se schierarlo dal 1’ contro il Benevento oppure se lanciarlo a gara in corso. L'alternativa è la conferma di Politano prima punta, così come era accaduto inizialmente contro gli spagnoli perché sono ancora indisponibili Petagna e Lozano.

Il Napoli punta a conquistare contro il Benevento la quarta vittoria consecutiva allo stadio Maradona in campionato dopo il 6-0 contro la Fiorentina, il 2-0 contro il Parma e l'1-0 contro la Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA