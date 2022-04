Napoli, i big match sono un problema? Solo 22 punti contro le top della Serie A

Il doppio confronto con Fiorentina e Roma lascia l'amaro in bocca, e forse anche lo scudetto nelle mani di una tra Milan e Inter. Dal doppio big match il Napoli di Luciano Spalletti torna a casa con un solo punto, bottino misero se hai in testa di inseguire la vittoria del campionato, ma le difficoltà nei big match sono state una costante per gli azzurri lungo tutta questa stagione, punti persi per strada che alla fine potranno fare la differenza nella corsa al titolo.

In totale sono stati 22 i punti conquistati da Insigne e compagni contro le prime otto squadre della classifica attuale. Se escludiamo il doppio confronto con la Lazio - contro i biancocelesti dell'ex Sarri gli azzurri hanno saputo prendersi la vittoria sia all'andata che al ritorno - mai gli azzurri sono stati abili a fare bottino pieno tra girone d'andata e quello di ritorno: 4 punti contro la Juventus, 3 contro Fiorentina, Atalanta e Milan, 2 contro la Roma, addirittura un solo punto contro l'Inter che aveva battuto gli azzurri a San Siro per poi strappare un pareggio al Maradona.

Un ruolino di marcia che fotografa perfettamente le difficoltà viste dal Napoli quest'anno. 20 punti sono stati lasciati per strada, sarebbero bastati pochi di questi per poter essere ancora in cima alla graduatoria. Un dato che non fa ben sperare nemmeno se si pensa alla classifica avulsa: in caso di arrivo a pari punti delle tre contendenti allo scudetto, infatti, la squadra di Spalletti sarebbe all'ultimo gradino del podio, fanalino di coda negli scontri diretti.