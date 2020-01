Una squadra più unita nello spogliatoio e sul campo. Un Napoli grintoso e finalmente capace di uscire da un tunnel ancora troppo buio. Queste le richieste dei tifosi a mister Gattuso, in occasione del suo quarantaduesimo compleanno. Una festa che il neo allenatore azzurro, trascorrerà concentrandosi su idee e soluzioni utili a contrastare la Lazio tra due giorni a Roma. In una partita che potrebbe essere il vero – e tanto atteso – regalo di compleanno.

«Noi gli auguriamo di fare bene a Napoli – commentano in strada – perchè questa squadra e questa città meritano altro. Siamo caduti in un baratro da cui non riusciamo ancora ad uscire e ormai siamo arrivati a Gennaio. La nostra speranza è quella di tornare alla vittoria sabato all'Olimpico, perchè altrimenti le cose si metterebbero veramente male. Ma a questo punto è la squadra a dovergli fare il vero regalo. I ragazzi dovranno impegnarsi a tornare alla vittoria per lui e per noi. L'obiettivo Europa League è ancora raggiungibile, ma è necessario iniziare a macinare punti. Al mister chiediamo un Napoli nuovo e finalmente rinnovato».

