Napoli-Crystal Palace, Vieira sfida Spalletti: «Per me è un esempio»

Il Crystal Palace di Patrick Vieira sarà il secondo avversario del Napoli di Luciano Spalletti in Turchia. «Essere qui è stata l’occasione per lavorare bene in campo e incrociare altre squadre di ottimo livello» le parole del francese in conferenza. «Il Napoli sta giocando bene e sta vincendo le partite: hanno fisicità, hanno qualità, hanno uno dei migliori allenatori in giro per il mondo. Sarebbe bello se dovessero arrivare fino in fondo al campionato per potersi giocare lo scudetto». Una sfida già di livello, anche se in amichevole: «Per noi sarà un buon test domani. Il Napoli è tra i migliori club europei. Ha organizzazione, qualità, voglio che la mia squadra stia concentrata e migliori le cose su cui abbiamo lavorato in questi giorni per poter rientrare al meglio a gennaio».

Sfida anche in panchina. «Mi piace parlare con Spalletti di calcio, dovunque è andato ha portato bel calcio. È stato sfortunato, non ha vinto troppo, ma per me il successo non è solo vincere una coppa o uno scudetto, è far divertire la gente. È un’ispirazione per me e per tanti giovani allenatori» ha detto Vieira in conferenza. «In Champions ci sono tantissime squadre veramente forti, ma la squadra da battere sarà il City di Guardiola. Il Napoli ha la qualità per vincere partite importanti, hanno calciatori importanti come Osimhen che ti permette di giocare in modo diverso. È uno che può giocare ovunque, anche in Premier League. È difficile dire chi potrà vincere alla fine».