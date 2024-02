Personalizzato e palestra. Per due ore Osimhen si è allenato a Castel Volturno assieme al preparatore Cacciapuoti e un fisioterapista.

Era previsto nel piano che ieri il Napoli ha stilato assieme all attaccante nel momento in cui il nigeriano ha chiesto e ottenuto di non essere convocato.

Proprio perche non si sentiva in condizione e temeva di potersi far male. Tutto pronto, quindi, per il rientro con il Barcellona.