C'è anche il nome ditra le possibili alternative delsulla fascia. Secondo Sky sport, quello del turco è un profilo che può interessare giuntoli e il club azzurro, ancora alle prese con lo spinoso caso di non rinnovo per José. Lo spagnolo è in scadenza martedì prossimo e non è ancora chiaro se riuscirà a chiudere quantomeno la stagione in azzurro prima di salutarsi definitivamente.Eco perché il nome di- in uscita dalla- può fare al caso del Napoli : con l'arrivo di, per Fonseca c'è bisogno di liberare un posto e il prescelto può essere il turco. Under, arrivato in giallorosso nel 2017, ha segnato 17 gol con lasenza riuscire però mai a convincere veramente i tifosi della Capitale. 23 anni il prossimo luglio, ha un contratto fino al 2023.