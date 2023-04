Napoli, Kvaratskhelia chiede scusa: «Imparerò da questo errore»

Un rigore fallito e tante occasioni al vento, Napoli-Milan non è stata una notte indimenticabile per Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano del Napoli ha scritto ai tifosi sui social dopo l'eliminazione Champions: «Mi è difficile vedere i vostri occhi pieni di lacrime, rendendomi conto che non sono riuscito a rendervi felici. Farò del mio meglio per imparare dall'esperienza di oggi. Sono profondamente dispiaciuto e assolutamente grato per il vostro sostegno che sento ogni secondo! Vi amo tutti e vi prometto che torneremo più forti! Ci sono tante partite davanti, il sogno continua» le parole dell'azzurro.