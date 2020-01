Ultimo aggiornamento: 22:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: finalmente unache ha regalato una gioia ai tifosi, seppur contro il Perugia che milita in serie B. «Speriamo che questo due a zero sia l’inizio di una ripartenza»; «Finalmente qualche segnale positivo, bene anche Llorente e Insigne in attacco»; «Continuate così, ora testa alla»; «Si comincia a vedere qualcosa di buono, proviamo ad avere fiducia in», sono le voci che si alzano dalle piazze virtuali.La speranza di riportaree proseguire nella competizione visto l’andazzo in campionato e la sfiga nei sorteggi Champions lancia infatti un segnale di buonumore ai napoletani: «Non dev’essere una stagione fallimentare, vinciamo la Coppa Italia e arriviamo in. Forza ragazzi, rialzatevi, si può», è l’incoraggiamento che arriva dai social. Quella coppa che in passato era considerata «», quest’anno segnerebbe un traguardo importante visto il filotto negativo inaspettato che ha caratterizzato finora la stagione.Ma non tutti sono d’accordo sulla prestazione: «Non siamo stati capaci di fare gol su azione neanche contro il Perugia»; «Per ora a centrocampo ancora una prateria per gli avversari»; « #Gattusoout », sono le critiche sul web. È stato ilinfatti a premiare gli azzurri che hanno trasformato due volte grazie ad, mentreha rimediato all’errore della scorsa gara neutralizzando un rigore agli avversari. «Insigne solo così può segnare, e anzi ci fa tremare ogni volta»; «Il portiere oggi s’è apparat’», continuano i tifosi.Qualche movimento in più tuttavia si è visto in un Napoli che è apparso a tratti nuovamente pericoloso: «Secondo tempo lento, ma almeno avevamo già creato qualcosa nel primo tempo»; «Sembrava ci fosse intesa fra l’attaccante spagnolo e il capitano, movimenti giusti.è tornato in campo, ma aspettiamo ci dimostri le sue potenzialità», si legge sui social.Anche il nuovo arrivato Diego Demme fa il suo esordio alsemivuoto in una partita strana anche per il giorno e l’orario: meno di mezz’ora in campo per lui, ma i tifosi aspettano con ansia che insieme al compagno in arrivo, lo slovaccopossa rivedersi un centrocampo vivo e ordinato. «Speriamo che con l’aiuto delle new entries torni il bel gioco»; «Ragazzi, vogliamo la vostra qualità nel nostro Napoli», è l’auspicio dei napoletani.E fra tanti assenti, in attesa del gran ritorno die di, gli azzurri riescono a mettere in saccoccia un successo che apre nuove aspettative: «Presto rientreranno anche i veterani oggi indisponibili, torneranno nella loro forma migliore, quella che ha regalato tante belle emozioni a noi tifosi», commenta qualcuno. I tifosi cercano di intravedere una luce, cercano di appigliarsi a questa vittoria per poter continuare a sognare in un Napoli che torni a splendere e a regalare speranze a una città che fa i conti quotidianamente con i tanti problemi sociali e politici. E c'è chi abbandona le polemiche e dopo questa vittoria continua a fantasticare dietro l'hashtag