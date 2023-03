Ci si può arrabbiare per la sconfitta, per la serie positiva - 9 vittorie di fila tra campionato e Champions - interrotta. Ma sia chiaro: non è stata la caduta degli dei. Anche in un esaltante percorso come quello che sta portando avanti il Napoli possono arrivare ko che nulla tolgono alla solidità e alla bellezza della squadra. Che, però, è inevitabilmente appannata, almeno in alcuni suoi elementi, sotto l'aspetto fisico e mentale perché il dispendio di energie è notevole.

APPROFONDIMENTI Napoli, la maledizione del 3 marzo: solo sconfitte dal ritorno in A Il flop di Osimhen e Kvaratskhelia: una notte da supereroi senza superpoteri Post e meme social: «È la rivincita del Sarrismo»

Si è visto nella reazione dopo il gol di Vecino, a cui ha fatto un infelice assist il migliore assistman del campionato, Kvara. In altre circostanze, quando erano andati sotto, gli azzurri erano stati coordinati ed efficaci. Venerdì sera invece sono stati poco lucidi, assaliti dall'ansia di rimontare, e hanno sbagliato molto, andando a infrangersi - il colpo di testa di Osimhen - contro la traversa della porta di Provedel. La Lazio è stata attenta e brava a chiudere tutti i varchi, il Napoli non è riuscito ad alzare il ritmo sulle fasce e non è stato in grado di sfondare e a segnare il gol del pareggio contro una squadra che ha cambiato (o tradito) la vocazione sarriana, difendendo più che attaccando. Capita. Ma Spalletti ha tanti elementi, costruiti in questi mesi di lavoro, sui quali poggiare la convinzione di arrivare in testa fino alla fine. Questo capitale - il vantaggio rispetto alle inseguitrici - non verrà disperso e pazienza se non verrà eguagliato il record dei 102 punti della Juve di Conte: ciò che conta è riportare lo scudetto a Napoli.

I Superoi sono sempre qui, però anche loro hanno un tratto umano e dunque avvertono il bisogno di tirare il fiato. Le soluzioni a disposizione di Spalletti sono tante e collaudate. Una mini rotazione di giocatori potrà aiutare ad affrontare meglio la fase decisiva della stagione: il 15 marzo c'è anche la seconda partita contro l'Eintracht Francoforte e guai a sentirsi già in tasca la qualificazione ai quarti di finale. E guai, soprattutto, a cambiare umore in città, a intravedere fantasmi che non ci sono. Perché questo Napoli resta più forte di tutti.