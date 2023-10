Napoli-Real Madrid 2-3, Di Lorenzo si scusa per l'errore: «Ma potevamo pareggiarla»

«La prestazione è stata sicuramente buona, al di là del risultato. Sapevamo di affrontare una grande squadra con grandi campioni, siamo contenti almeno della prestazione» dice il capitano Giovanni Di Lorenzo, protagonista in negativo sul gol che ha riaperto il match portando al primo gol del Real Madrid: «A Meret non abbiamo detto niente, è stato un gol bello e anche sfortunato. Dispiace anche per il mio errore, me ne prendo la responsabilità».

«Di questi tifosi non si deve dire niente, sono sempre vicini alla squadra, ci hanno fatto piacere gli applausi finali. Hanno visto l’impegno in campo dei calciatori, la voglia di cercare sempre il risultato, cose che penso non siano comunque mai mancate a questa squadra» ha aggiunto in mixed zone il capitano azzurro dopo Napoli-Real Madrid «Peccato solo per il risultato, anche questo pubblico lo meritava. Avevamo la sensazione di poterla pareggiare, la squadra era in fiducia, messa bene in campo, ci abbiamo provato fino alla fine. Ora ci aspetta un doppio turno fondamentale con l’Union Berlino».