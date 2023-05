È stata una celebrazione nostalgica e anche amara per troppo tempo, quella del primo scudetto vinto il 10 maggio 1987 dopo il pareggio contro la Fiorentina. Proprio la squadra che sarà in campo domenica 7 al Maradona. Il passato si salda con il presente: finalmente. Il Napoli è tornato a vincere, con questo successo che ha una dimensione clamorosa per i punti accumulati da Spalletti e dai suoi ragazzi. Quello di Bianchi, invece, era stato costretto a lottare fino alla fine e chiuse con un vantaggio di 3 punti - all'epoca se ne assegnavano 2 a vittoria - sulla Juventus.

L'ultimo 10 maggio, un anno fa, era stato celebrato dagli ex campioni azzurri al Duomo di Napoli. Una messa in ricordo di Maradona, il loro capitano. Ce n'erano tanti, in prima fila l'ex presidente Ferlaino e Diego Junior, che lesse una toccante lettera dedicata al padre. Stavolta c'è aria di festa, non ci sono soltanto i ricordi a farci compagnia. C'è un coinvolgimento popolare assoluto, con tanti “stadi” in città, dai Quartieri spagnoli a Fuorigrotta. Tutti insieme perché così la gioia diventa più intensa. Esattamente come era accaduto nel 1987, quando Diego portò Napoli e il Napoli nella storia.

La Fiorentina era quella del giovane Baggio, che segnò a Fuorigrotta dopo Carnevale. Partita aperta e chiusa dal 29' al 39' del primo tempo. Poi azzurri e viola palleggiarono, aspettando che l'arbitro Pairetto fischiasse la fine e facesse esplodere Napoli di felicità, meritata, come quella di questi giorni. Le cronache dell'epoca riferiscono che al San Polo erano presenti 83.279 spettatori. Ma erano oltre centomila e altre migliaia erano all'esterno aspettando il 90’.

Arriva il giorno della gloria con la partita Napoli-Fiorentina nello stadio Maradona: il destino è davvero azzurro.