New entry nel vivaio del Napoli. Arriva dal Perugia il 14enne attaccante Valerio Valentino. Un sogno ad occhi aperti per il giovanissimo tifoso azzurro, mancino, alto 185 centimetri. Firmato il tesseramento, Valentino, nato a Napoli e poi trasferitosi nel Lazio, ha iniziato gli allenamenti con la squadra Under 16 del vivaio.