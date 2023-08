Napoli, Spalletti tra i candidati Uefa a «Allenatore dell'anno»

Non si fermano i riconoscimenti per Luciano Spalletti, protagonista assoluto della scorsa stagione insieme con il Napoli campione d'Italia. Il toscano è stato inserito dall'Uefa nella mini lista di candidati al premio di "Allenatore dell'anno" per il 2023: insieme con Spalletti ci sono anche Pep Guardiola - campione in Champions League con il Manchester City - e l'altro finalista Champions Simone Inzaghi.

🥇 NOMINEES: UEFA Men's Coach of the Year 2022/23 ✨



🇪🇸 Pep Guardiola

🇮🇹 Simone Inzaghi

🇮🇹 Luciano Spalletti



All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August 2023. — UEFA (@UEFA) August 17, 2023