Napoli, Gaetano pronto ai saluti: «Va via se arriva Gabri Veiga»

Il centrocampo del Napoli si rifà il look. Tra i probabili addii anche quello di Gianluca Gaetano, pronto a salutare almeno in prestito. «Di Gaetano abbiamo parlato col presidente anche nell’incontro di Mario Rui. Ci siamo detti che se fosse rimasto nel gruppo dei sei centrocampisti per tre posti, sarebbe rimasto al Napoli» ha spiegato l'agente Mario Giuffredi.

«Se prendono Gabri Veiga, a quel punto è giusto che Gaetano vada a giocare ed esprima il suo talento con continuità» ha spiegato a Tv Play. «Però io col presidente, il dottor Chiavelli e con il club siamo d'accordo che se rimane nei sei centrocampisti, resta al Napoli, se invece prenderanno un centrocampista in più, quindi Veiga o anche se dovesse rimanere Demme, allora Gianluca andrà a giocare altrove».