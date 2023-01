Napoli, Spalletti per il record: mai 50 punti in un solo girone

Sta per concludersi il girone d'andata di questa Serie A 2022/23, il Napoli di Luciano Spalletti lo farà in trasferta contro la Salernitana, in un derby che pare scontato ma lo è solo sulla carta. Gli azzurri però inseguono l'ennesimo record della stagione, potendo chiudere - in caso di vittoria all'Arechi - a 50 punti al giro di boa, una quota mai raggiunta nella storia del club azzurro.

Nel migliore dei casi, infatti, si era arrivato a 48: nel 2017/18, la stagione dei 91 punti totali con in panchina Maurizio Sarri e quel sogno scudetto solo sfiorato, il Napoli aveva saputo chiudere a quota 48 dopo il primo girone, con 15 vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Numeri simili a quelli raccolti oggi da Osimhen e compagni che a Salerno possono iscriversi di diritto in un pezzo di storia azzurra, nella speranza di poter poi completare l'opera nel girone di ritorno.