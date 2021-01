Si giocherà giovedì 28 gennaio, alle ore 21, il quarto di finale di Coppa Italia Napoli-Spezia allo Stadio Maradona. La Lega Serie A ha ufficializzato le gare della prossima settimana. Martedì 26 il derby Inter-Milan (ore 20.45), mercoledì 27 Atalanta-vincente Lazio-Parma (ore 17.45) e Juventus-Spal (ore 20.45), giovedì in campo gli azzurri che in campionato il 6 gennaio sono stati sconfitti in casa per 2-1 dai liguri. Napoli-Spezia sarà trasmessa su Raidue.

