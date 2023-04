Osimhen, contatto con il Bayern Monaco per l'estate

Il Bayern Monaco chiama Victor Osimhen. anzi, i suoi agenti: secondo quanto riportato da Sky Sport in Germania, qualche giorno fa i dirigenti della squadra tedesca hanno "incontrato" telefonicamente l'entourage dell'attaccante del Napoli per chiedere informazioni su quella che sarà la prossima estate.

Il Bayern è alla ricerca di un attaccante su cui investire tra qualche mese e nella ridotta lista bavarese c'è anche il nome del bomber nigeriano.

Un primo contatto tra le parti, dunque, con lo staff di Osimhen che non ha aperto né chiuso al trasferimento. Comunicando, però, che Aurelio De Laurentiis avrà richieste ben precise per il trasferimento della punta: oltre 100 milioni di euro, una cifra che il Bayern vorrebbe evitare. Ecco perché quello di Victor non è il primo nome segnato: l'obiettivo principale oggi sembrerebbe quel Kolo Muani che ha affrontato il Napoli in Champions League e che conosce già la Bundesliga visti gli anni all'Eintracht Francoforte, preferito a Goncalo Ramos e anche Harry Kane.