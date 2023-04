Milan-Napoli, Osimhen verso l'esclusione dall'elenco dei convocati

Osimhen resterà a casa. La decisione ufficiale è attesa tra poco. L'attaccante nigeriano continuerà la sua attività di recupero a Castel Volturno e come previsto non prenderà parte alla trasferta di Champions con il Milan. Anche stamane ha svolto lavoro personalizzato e non si è aggregato al gruppo. Il timore è che il muscolo, non completamente guarito, possa incorrere in una ricaduta. Potrebbe a questo punto andare in panchina con il Verona.

Differenziato anche per Giacomo Raspadori che, però, si aggrega alla squadra in partenza per Milano nel pomeriggio. Jack sarà convocato.