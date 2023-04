Pierre Kalulu prova il recupero per la sfida di Champions contro il Napoli: ieri ha svolto parte di allenamento in gruppo e oggi verrà fatto il provino decisivo per la sua convocazione per la sfida di domani sera al Meazza.

Pioli, quando ha potuto disporre di lui, non ci ha mai pensato due volte: fino all'infortunio accusato a fine marzo con l'Under 21 della Francia, Kalulu era non solo il giocatore con più minutaggio tra i rossoneri, ma anche l'unico a non aver mai saltato una partita. Basterebbe questo per dire quanto l'allenatore del Milan faccia affidamento sul difensore: ieri ha effettuato un allenamento parziale con il gruppo dopo lo stop, e la sua presenza contro il Napoli ora può essere quantomeno una tentazione. Difficile rivederlo in campo con una maglia da titolare, ma l'incidenza del giovane difensore francese nell'economia di squadra è importante e per questo è da considerare in corsa per entrare tra i convocati di Pioli per la partita di andata dei quarti di finale di Champions League.

Una certezza è il ritorno alla difesa a quattro, proprio contro il Napoli in campionato c'è stato il rilancio di Kjaer che nelle competizioni europee ha numeri come pochi altri, in casa Milan. A ciò si aggiunge il fatto che anche Thiaw, sceso in campo contro l'Empoli, ha convinto il tecnico emiliano di poter avere una scelta in più anche con il nuovo assetto. Il tedesco ha ben figurato accanto a Tomori, a sua volta punto di riferimento della retroguardia milanista e al quarto posto nelle graduatoria di presenze stagionali del club. Il ventaglio di scelte, insomma, è sufficientemente ampio per Pioli che ora potrà valutare anche il possibile ritorno di Kalulu. Tra i difensori centrali quello da considerare in vantaggio in questo momento per una maglia da titolare è Kjaer.

Milan che giocherà con il 4-2-3-1, i due centrali di centrocampo saranno Krunic e Tonali, cioè la stessa coppia schierata da Pioli nel match di campionato vinto 4-0 al Maradona contro gli azzurri. Bennacer, infatti dovrebbe giocare nuovamente più avanti, tra le linee.

Ancora indisponibile Ibrahimovic, il centravanti sarà ancora Giroud, l'attaccante francese che è molto efficace non solo per i gol ma anche per la sua partecipazione sia alla fase offensiva con il lavoro di sponda per i compagni che difensiva per il suo sacrificio nel pressing. E ci sarà anche Brahim Diaz, lo spagnolo che fu determinante nel match contro il Napoli al Maradona per l'assist a Leao sul primo gol dell'attaccante portoghese e con la rete del momentaneo 2-0 per i rossoneri. L'attacco del Milan irresistibile nella sfida contro gli azzurri di Spalletti e che si è bloccato venerdì scorso nel match pareggiato 0-0 contro l'Empoli al Meazza.