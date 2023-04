Kvaratskhelia-Leao, brillano le stelle per la notte di Champions, i due attaccanti che con le loro giocate fanno la differenza. Ventidue anni, il georgiano del Napoli, ventiquattro il portoghese del Milan, due giovani che regalano magie: saranno gli uomini chiave della supersfida di domani sera al Meazza.

Decisivi in fase offensiva sia per la finalizzazione che nella rifinitura. Numeri straordinari per Khvicha Kvaratskhelia: 12 gol e 12 assist in campionato, 2 reti e quattro passaggi decisivi in Champions League. Stesso discorso per Rafael Leao: 10 gol e 7 assist in serie A, una rete e tre passaggi decisivi nelle partite europee. Il 77 azzurro e il 17 rossonero, due numeri vincenti, due attaccanti imprevedibili, il loro calcio è poesia: finte, dribbling, scatti, tiro a giro. Un grande repertorio dei due assi di Napoli e Milan. Il secondo duello stagionale dopo quello in campionato al Maradona, vinto da Leao che con una doppietta fu l'uomo decisivo del match vinto 4-0 dai rossoneri. Kvara invece fu determinante nella sfida d'andata al Meazza (il portoghese del Milan era assente per squalifica) guadagnandosi il calcio di rigore del momentaneo 1-0 trasformato da Politano e con tante altre giocate straordinarie: imprendibile per Dest che commise il fallo da rigore sul georgiano e per gli altri difensori rossoneri (nel primo tempo prima Kjaer e poi Calabria vennero ammoniti per due entrate dure sull'attaccante azzurro).

Leao l'anno scorso fu decisivo per lo scudetto del Milan e risultò alla fine uno dei migliori in assoluto di tutta la serie A: quest'anno non è riuscito a ripetersi con la stessa continuità ma ora è tornato in gran forma per questa fase calda della stagione. Kvaratskhelia al primo anno in Italia ha fatto subito la differenza ed è stato uno dei grandi protagonisti non solo del Napoli ma in assoluto tra tutte le stelle del campionato italiano: per tre volte è stato premiato dalla Lega come miglior calciatore del mese (ad agosto, a febbraio e lo scorso marzo). Tante perle, spunti irresistibili, giocate di classe pura: i due gol di Leao al Napoli da incorniciare, come le reti di Kvara a Reggio Emilia contro il Sassuolo e al Maradona contro l'Atalanta.

Le serpentine, la capacità di puntare l'avversario, l'abilità di superare i difensori come in uno slalom tenendo sempre la testa alta e senza mai perdere la sicurezza nel controllo della palla: due attaccanti di altissima qualità, i due uomini in più per Spalletti e Pioli. Tutti e due giocano sulla sinistra, zona di campo dove possono tirare fuori al massimo le loro qualità migliori: Rafael e Kvicha sono rapidissimi a convergere verso il centro per spostarsi il pallone sul destro e colpire con tiri forti e precisi. Ma allo stesso modo sono bravi ad affondare sul sinistro per mettere poi in mezzo cross pericolosi.

E poi la genialità nei colpi di tacco, il pezzo forte del loro repertorio: Leao tirò fuori un colpo da fenomeno all'Arechi contro la Salernitana superando in tunnel Daniliuc, Kvara disegnò così l'assist a Di Lorenzo per il suo gol a Francoforte contro l'Eintracht e fece volare Olivera sulla fascia per il cross capitalizzato al meglio di testa da Osimhen nel 3-0 al Torino. Numeri d'alta scuola, la fantasia sprigionata negli ultimi venti metri per scardinare le difese avversarie. E mercoledì sera toccherà ancora a loro due trovare il guizzo che possa creare un varco e scardinare gli assetti difensivi avversari.

Per Leao è la seconda Champions League con il Milan: un gol contro l'Atletico Madrid e un assist nella scorsa edizione che finì per la squadra di Pioli con l'eliminazione nella fase a gironi, una rete contro la Dinamo Zagabria e tre assist quest'anno con i rossoneri che sono approdati ai quarti di finale contro il Napoli. E il portoghese ha giocato tutte le 8 partite, sempre da titolare, un punto fermo per l'attacco di Pioli. La prima Champions quest'anno per Kvara, esperienza molto positiva in maglia azzurra: due reti, entrambe all'Ajax nella sfida di andata in Olanda e di ritorno al Maradona, e 4 assist. Sette presenze su otto (è rimasto in panchina solo nel match a Napoli contro i Rangers Glasgow) e un rendimento sempre altro nelle partite europee, a cominciare dall'esordio contro il Liverpool nella notte magica degli azzurri.

Leao non ha rinnovato, è in scadenza di contratto nel 2024: la trattativa finora non è sfociata in un punto d'incontro tra le parti ed è ancora in bilico il futuro dell'attaccante portoghese. Kvaratskehlia è legato con un contratto lungo al Napoli in scadenza 2027 ed è un punto fermo per il club azzurro. Intanto il presente: il faccia a faccia nella sfida di Champions.