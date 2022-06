Östigard al Napoli, c'è l'offerta: pronti tre milioni per il Genoa

È Leo Östigard il nome caldo per la difesa del Napoli. Cristiano Giuntoli è da tempo alla ricerca di un quarto centrale difensivo che possa completare il reparto insieme a Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus per la prossima stagione e il difensore norvegese del Brighton - ma visto dallo scorso gennaio in Italia con la maglia el Genoa - è il profilo ideale per gli azzurri di domani.

Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle scorse ore, il club azzurro ha avviato una trattativa con il Brighton per il centrale classe 1999: sul tavolo ci sono 3 milioni di euro più bonus con una percentuale sulla eventuale futura rivendita. Devono essere ancora definiti gli ultimi dettagli, riguardanti proprio i bonus e le percentuali, ma l'accordo potrebbe essere trovato nei prossimi giorni. Östigard con il Genoa ha messo insieme 14 presenze, ma non è riuscito a evitare la retrocessione.