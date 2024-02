Sassuolo-Napoli 1-6, De Laurentiis fa i complimenti: «Che bel risveglio»

Gli ultimi messaggi dedicati al suo Napoli riguardavano il mercato lo scorso gennaio. Ora, invece, si torna a parlare di campo.

Gli azzurri stravolgono il Sassuolo, un 6-1 che lascia poco spazio anche ai complimenti, se non quelli di Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro si è fatto notare sui social: «Complimenti alla squadra per questo bel risveglio!» il messaggio di De Laurentiis che commenta il successo in casa del Sassuolo. Un tweet a metà tra lo sprone e l'ironico, ma che di certo regala un sorriso esattamente come i 6 gol del Mapei Stadium.