Sassuolo-Napoli 1-6, show azzurro al Mapei: tripletta di Osimhen

Il Napoli gioca a tennis a Reggio Emilia e fa di un sol boccone il Sassuolo al Mapei Stadium: tripletta di Osimhen che si porta il pallone a casa, doppietta di Kvara e rete di Rrahmani. Gol, set, partita. Il largo successo nel recupero della 21esima giornata (in rete anche Rrahamani) permette alla formazione di Calzona di respirare un po' di ossigeno, fare un importante passo avanti in classifica (a quota 40), piazzandosi a sei lunghezze dal quinto posto che potrebbe significare la zona Champions.

Ma guai a fare voli pindarici. Giusto volare bassi anche perché la distanza resta notevole ed il Napoli ha mostrato poca continuità finora. Giusto fare un passo alla volta. Almeno per il momento. Almeno in attesa di test più probanti rispetto ad un Sassuolo in evidente caduta libera (il cambio in panchina con il traghettatore Bigica non ha sortito nessun effetto rispetto all'esonerato Dionisi, anzi) che anche oggi ha evidenziato una fragilità disarmante. Sopratutto in difesa. Merito anche del Napoli – intendiamoci - che ha saputo reagire al gol dei padroni di casa che hanno sbloccato il risultato (con Racic) e che poi si è rivelato la rete della bandiera, considerando la goleada azzurra. I campioni d'Italia per la prima volta in questa tormentata stagione agonistica hanno messo a segno sei reti (l'ultima volta sempre ai danni del Sassuolo ma al Maradona il 30 aprile del 2022), facendo rivedere qualche movimento di quel favoloso tridente che aveva fatto faville nella passata stagione e sopratutto idee di gioco con il 4-3-3 come marchio di fabbrica.

Non a caso Calzona si affida proprio ai senatori del reparto offensivo, ma cambia comunque in tutti i reparti rispetto al pareggio beffa di domenica scorsa a Cagliari. La difesa è il reparto maggiormente rivoluzionato (l'unico superstite rispetto a domenica scorsa è Rrahmani autore della rete del pareggio). A centrocampo l'ex Traorè prende il posto di Zielinski ed è il primo a spaventare Consigli.

I padroni di casa però riescono a sorpresa a sbloccare il risultato con un jolly di Racic dalla distanza. Calzona chiede sempre la ripartenza dal basso, Lobotka fa il regista e comanda le operazioni anche dai piedi altrui mentre sulle fasce i campioni d'Italia hanno sistematicamente la meglio allargando le maglie del muro neroverde.

L'asse Di Lorenzo-Anguissa-Politano funziona che è una meraviglia e colleziona la rete del pareggio per Rrahmani bravo ad arrivare a rimorchio su un colpo di tacco genaile di Anguissa. Gli azzurri la ribaltano in un paio di giri di lancette. Azione fotocopia sempre sulla destra con Politano che veste i panni dell'assistman e Osimhen che inizia il suo show. Érima dell'intervallo, il bomber mascherato ipoteca il successo grazie ad una delle tante distrazioni della retroguardia emiliana. La ripresa è un monologo azzurro che fa rima con l'incubo vissuto dal Sassuolo. Pronti via ed Osimhen che raccoglie un invito di Kvara e si porta il pallone a casa.

Non è finita. È il momento di Kvara che al Mapei Stadium sforna sempre prestazioni maiuscole e gol eccellenti. Detto fatto. Il georgiano arrotonda il risultato con un destro d'autore e poco più tardi usa il sinistro per chiudere i conti. Gol, match, partita.