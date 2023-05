Lunedì 8 maggio, in questo giorno avrebbe compiuto 89 anni Luigi Necco, il cantore dei primi due scudetti del Napoli, voce storica di 90° minuto. «Milano chiama Napoli risponde» era la perfetta sintesi del duello tra il Milan degli olandesi e il Napoli di Maradona che negli anni Ottanta infiammò il calcio italiano. I collegamenti dalla cabina Rai sistemata nel punto più alto della tribuna del San Paolo sono rimasti nei ricordi e nel cuore dei tifosi napoletani più anziani.

A questo grande giornalista è stato dedicato lo striscione esposto in via Pignasecca, ideato da Gianni Improta, titolare della pizzeria “Al 22”. Non l'unico omaggio in questi giorni di festa scudetto per Necco. Infatti, durante il programma «Che tempo che fa» Teo Teocoli ha rivestito i panni di Felice Caccamo, il “giornalista” lanciato dall'artista milanese nel programma “Mai dire gol” sulle reti Mediaset. «Necco fu la mia fonte di ispirazione: per lui il calcio era felicità», ricordò Teocoli nel giorno della morte di Necco, avvenuta il 13 marzo 2018.

Caccamo ha “rivisto” il suo personaggio, che durante il collegamento indossa la maschera di Osimhen. Quel grande colto e ironico che era Luigi Necco avrebbe sicuramente sorriso.