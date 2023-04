La sconfitta non solo non turba Spalletti ma non rallenta neppure l'organizzazione della grande festa per il ritorno dello scudetto. Era in programma un summit in prefettura ieri mattina che è andato regolarmente in scena: ospiti del prefetto Claudio Palomba, si sono ritrovati il questore Giuliano, il sindaco Manfredi e ovviamente il presidente del Napoli, De Laurentiis. Due ore per approfondire una serie di tempi assai delicati. In primo luogo, quando organizzare la festa principale e ormai appare evidente che questa si possa tenere solo la sera dell'ultima giornata di campionato. Che, al momento, è prevista per il 4 giugno ma che potrebbe anche essere anticipata al 3. Dove? Piazza Plebiscito, anche se piazzare un palco sul lungomare di via Caracciolo pure è opzione che non viene già scartata.

La festa della scudetto dell'ultima giornata di campionato avrà, in ogni caso, una serie di piccole altre feste legate a quando il Napoli conquisterà il titolo. A Spalletti, magari, non farà piacere sentirlo, ma qui tutte le istituzioni sono mobilitate per qualcosa che tutti danno per scontato: la vittoria del campionato. Tra le cose che il Comune sta pensando anche l'organizzazione di un pullman scoperto con cui andare in giro per vari luoghi simbolo della città. Dove fermarsi e accogliere l'abbraccio di milioni di napoletani. C'è poi sempre in ballo il party sulla Msc Crociere nel golfo: una serie di ostacoli di tipo logistico hanno rallentato la pianificazione dell'evento. Ma tutto dovrebbe essere risolto.

La vera incognita è legata a un altro aspetto: se il Napoli dovesse andare in finale di Champions, giusto festeggiare una settimana prima della gara di Istanbul? Sì, al di là del fatto che si possa centrare una finalissima che avrebbe il sapore dell'epico, il programma della festa scudetto resterebbe immutato.