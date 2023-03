Video Zola canta per il Napoli: «La capolista se ne va»

Gianfranco Zola non dimentica il legame con il Napoli. L'ex calciatore italiano, in una lunga intervista ai canali inglesi di BTSports, ha spiegato il momento vissuto dalla squadra di Luciano Spalletti, quest'anno impegnata nella rincorsa al primo scudetto post Maradona: «C'è una atmosfera incredibile, per Napoli vincere lo scudetto non è qualcosa di banale. C'è sempre di più, c'è un senso di rivincita per la città intera. Un episodio particolare al Maradona? Ero con il mio avvocato quasi settantenne che dopo pochi minuti si mette a cantare La capolista se ne va», ha raccontato col sorriso.

