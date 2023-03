Scudetto Napoli, Koulibaly fa il fatalista: «Senza di me? Era destino»

«Non è una stagione difficile, ho solo bisogno di tempo per adattarmi a questa nuova realtà, lo sapevo». Kalidou Koulibaly torna a parlare. L'ex difensore del Napoli, oggi al Chelsea, ha analizzato il momento dei Blues: «Quando ho deciso di venire qui ero consapevole del lavoro che andava fatto e che non sarebbe stato facile. Nessun problema. Qui al Chelsea ho un contratto di tre anni, serve pazienza, ho ancora tempo per dimostrare a tutti quello che so fare. Potter è un gran comunicatore con tutto il gruppo. Non gli importa chi ha davanti, tratta tutti allo stesso modo e questo fa di lui un grande allenatore».

Poi un pensiero al suo passato azzurro: «Mi auguro che il Napoli vinca qualcosa quest’anno, lo meritano davvero» le parole riportate da Sky sulla squadra di Spalletti. «Io sono sempre stato un loro tifoso da quando sono andato via e ne sarei felice. Il popolo napoletano merita di vincere qualcosa di importante. Credo nel destino, se vinceranno lo scudetto senza di me vorrà dire che era destino. Non sono geloso, anzi mi auguro che possano vincere», ha concluso Koulibaly.