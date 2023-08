Un altro gol, il quarto in quattro partite a Castel di Sangro per Giovanni Simeone, attaccante argentino del Napoli che con una sua rete ha chiuso idealmente il ritiro in Abruzzo: «Precampionato completato, siamo pronti! Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto in queste settimane!» le parole dell'argentino azzurro.