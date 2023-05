Uno scudetto è per sempre. Lo sa anche Luciano Spalletti, che nel cuore si porta Napoli ma anche La Rimessa, la sua tenuta nelle campagne toscane, ritrovo felice quando non siede in panchina. E la scritta "Campioni" è comparsa proprio in una delle zone della tenuta, fotografata dall'alto e immortalata immediatamente poi sui social: «A La Rimessa Experience siamo orgogliosi dei campioni d’Italia».