Spalletti contro Di Canio: «Cosa diciamo ai bambini? Il "bomba libera tutti" di stasera passerà alla storia»

Il primo round di Milan-Napoli va ai rossoneri e per Luciano Spalletti è già tempo di guardare alla sfida tra sei giorni al Maradona per ribaltare il risultato e guadagnare la semifinale di Champions. A caldo, però, il tecnico recrimina su qualche situazione che non gli è piaciuta a San Siro, specialmente da parte dell'arbitro nella gestione dei cartellini: «Volevo fare tre cambi, due erano già decisi, sul terzo ho tergiversato, ma era già in odore di sostituzione. Devo stare attento a queste cose conoscendo le dinamiche, poi della gestione dei cartellini parlatene voi - le sue parole ad Amazon Prime -. Il giallo che chiedevo? Lo chiedevo per Krunic, ha fatto un fallo peggiore di Zielinski, che è stato ammonito. Sono cose italiane, io dell’arbitro non ne parlo. Stasera quello che ho visto, il bomba libera tutti, passerà alla storia del calcio».

Spalletti e la rabbia con Di Canio per l'ammonizione mancata a Leao

Spalletti su Sky, invece, ha incalzato Paolo Di Canio che ha parlato di "gesto eclatante" in occasione del cartellino giallo di Kim. «Allora visto che parli di gesti eclatanti, dimmi della bandierina. Più eclatante di questo… A tutti i bambini del mondo che guardano la partita gli si va a dire ‘Potete stroncare le bandierine perché non vi viene fatto niente, andate a prendere a calci tutto quello che c’è intorno al campo’. Mi venite a parlare dell’ammonizione di Kim. Io non ti domando niente, sei tu che devi commentare quello che vedi». Leao infatti nel primo tempo ha distrutto la bandierina del calcio d'angolo con un calcio dopo un'occasione da gol sbagliata.

Il commento sui tifosi

«Quel che ho visto al Maradona contro il Milan non lo riuscirò mai a capire: se succede al ritorno, vado via dalla panchina e me ne torno a casa». Luciano Spalletti non digerisce quel che è accaduto in campionato contro i rossoneri, con la protesta del tifo e «un tutti contro tutti che non riuscirò mai a capire e mi porterò dietro sempre, perché è inspiegabile. Non si vince da 33 anni eppure quel che ho visto nel nostro stadio non lo comprendo. I miei giocatori sono sensibili e non sono stati aiutati da questo». Spalletti il riferimento lo fa anche al clima respirato a San Siro: «Giocare una partita in un clima come quello di stasera rende ulteriormente merito ai miei giocatori, che hanno avuto la reazione corretta e sono entrati in campo con il piglio della squadra tosta»