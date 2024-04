Udinese-Napoli quando si gioca: la squadra di Calzona in trasferta alle 20,45. Il calendario

Dopo la gara contro la Roma della prossima domenica, il Napoli di Francesco Calzona sarà impegnato in trasferta a Udine, in quella che un anno fa fu la partita dello scudetto. Stavolta, però, non si giocherà il 4 maggio.

La Lega Serie A ha comunicato oggi il calendario del 35° turno di campionato che vedrà gli azzurri in Friuli: Osimhen e compagni saranno impegnati di lunedì 6 maggio alle 20,45, un monday night difficilmente conosciuto quest'anno.

Quello del Napoli sarà un mezzo battesimo per Fabio Cannavaro, allenatore dell'Udinese che la sua prima vera volta in panchina con i bianconeri la farà giovedì in casa nel recupero del match contro la Roma.