Berrettini vince il derby contro Sonego durato tre giorni: è al secondo turno di Wimbledon

Matteo Berrettini vince il derby contro Lorenzo Sonego avanza al 2° turno del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Il 27enne romano, numero 38 del mondo, supera il 28enne torinese, numero 42 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 7-6 (9-7), 6-3 dopo tre ore e 21 minuti, in un match iniziato martedì e concluso oggi per la pioggia caduta negli ultimi giorni a Londra.