Arrivata alla fase finale da ripescata ora solleva la sua prima Coppa Davis. Fa festa il Canada al Martin Carpena di Malaga: la squadra nordamericana, dopo aver eliminato la Germania ai quarti e l'Italia in semifinale, ha battuto in una finale a senso unico anche l'Australia, conquistando per la prima volta il trofeo più ambito del tennis. Aussie sconfittii 2-0 e trionfo dei canadesi, che riscattano così la finale persa nel 2019 con la Spagna.

APPROFONDIMENTI Coppa Davis, Italia eliminata dal Canada Djokovic vince le Atp Finals di Torino Al maestro Chiaiese la Palma di bronzo del Coni

Con uno spettatore d'eccezione sugli spalti - Novak Djokovic con il figlio ha assistito alla sfida finale - il primo singolare è andato a Denis Shapovalov, che ha riscattati la sconfitta subita nella maratona di sabato contro l'azzurro Sonego e ha superato 6-2, 6-4 Thanaki Kokkinakis (n.95 del ranking). Il colpo del ko agli australiani lo ha assestato il campione dei canadesi, Felix Auger-Aliassime (n. 6 Atp) che ha battuto Alex De Minaur con i parziali di 6-3, 6-4 portando così l'insalatiera d'argento in Canada per la prima volta. E pensare che la nazionale della foglia d'acero alle fasi finali della Davis nemmeno doveva esserci: il team nordamericano infatti aveva perso 4-0 il turno preliminare all'inizio dell'anno contro l'Olanda, ottenendo poi una wild card per la fase a gironi a causa della squalifica della Russia causa guerra con l'Ucraina. «Siamo cresciuti insieme, in Canada, dall'età di 7-8 anni, sognando di giocare i tornei più importanti, vincere questo tipo di match e vincere la Coppa Davis», le parole di Auger-Aliassime.

Smaltita la delusione per la sconfitta a un passo dal sogno, l'Italia invece si consola con la wild card ricevuta dalla federazione internazionale che consente alla squadra capitanata da Filippo Volandri e anche alla Spagna di accedere direttamente alla fase a gironi nella Davis del 2023. Grazie a questo invito, gli azzurri salteranno il turno preliminare previsto a febbraio ed entrerà nella competizione direttamente dall'11 settembre 2023.