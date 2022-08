Luna, Artemis: rinviato il lancio. Lo stop al countdown per problemi a un motore

Luna, prima una perdita di idrogeno su Artemis, poi un problema ad uno dei 4 motori, Rs25, del primo stadio del vettore Slsed, ed è così stato fermato il countdown e il lancio è stato rinviato.

A causa di problemi tecnici è stato interrotto per due volte il caricamento dell'idrogeno liquido usato come propellente insieme all'ossigeno nel lanciatore americano Space Launch System (Sls), pronto sulla piattaforma 39B del Kennedy Space Center in Florida per il lancio previsto alle 14:33 (ora italiana) della missione Artemis 1 della Nasa, il volo di prova senza equipaggio che aprirà la strada al ritorno dell'uomo sulla Luna dimostrando la capacità di volare in orbita attorno al nostro satellite e rientrare in sicurezza sulla Terra.

Stop al countdown

A 40 minuti dal lancio la Nasa ha deciso uno stop al conto alla rovescia per la missione Artemis1 diretta verso la Luna. Il motivo dello stop è un problema ad uno dei 4 motori, Rs25, del primo stadio del vettore Sls.

La Nasa, infine, ha deciso di rinviare il lancio. Possibile rinvio del lancio al prossimo 2 settembre.

L'uomo tornerà sulla Luna: la conferma della Nasa. «Parte missione Artemis»

Problema nel caricamento dei propellenti

Quando mancavano più di quattro ore al lancio, durante le operazioni per il caricamento dei propellenti criogenici, i tecnici della Nasa hanno riscontrato una perdita di idrogeno che sembra essere localizzata nella stessa area dello stadio centrale del razzo che aveva dato problemi durante le prove generali dello scorso aprile.

Dopo una prima interruzione del caricamento, i tecnici hanno provato a riprenderlo in modalità lenta, ma a quel punto è scattato un allarme per un valore di pressione troppo alto che ha indotto a un nuovo stop.