C'è vita su Marte? Il rover Curiosity rileva metano nel pianeta rosso

Sabato 22 Giugno 2019, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2019 18:53

Segnali di vita su Marte. Lo scrive il New York Times, anticipando che in una misurazione effettuata mercoledì, il roverdella Nasa ha rilevato grandi quantità di metano nell'aria di. Il metano è un gas che sulla Terra è solitamente prodotto da organismi viventi. I dati sono giunti sulla Terra giovedì e gli scienziati che lavorano alla missione ne stanno discutendo le implicazioni. La notizia, anticipata dal Nyt, non è ancora stata annunciata ufficialmente dalla Nasa, che intende effettuare ulteriori verifiche.