App di dating e truffe online: ecco come proteggersi

Match Group, la holding delle società proprietarie di Tinder, Match, Hinge e Plenty of Fish, ha lanciato a livello globale una campagna di sensibilizzazione per educare i daters e i consumatori ad appuntamenti più sicuri e per aiutarli a proteggersi contro le diverse forme di truffe online. I “frequentatori” dei social anzidetti inizieranno a ricevere messaggi con suggerimenti e comportamenti comuni a cui prestare attenzione che li aiuteranno ad identificare potenziali truffe. Questi consigli sono stati sviluppati con il supporto delle forze dell’ordine e degli esperti di sfruttamento finanziario e durante questo mese, verranno mostrati agli utenti di tutto il mondo con un messaggio in-app su Tinder e Meetic e attraverso delle notifiche su Match, Hinge, Plenty of Fish e OurTime.

Poiché queste truffe sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni, i brand di Match Group hanno adottato delle misure per aiutare a prevenire e avvisare gli utenti di potenziali inganni, dall’introduzione di nuove feature come Photo Verification e Video Chat all’invio di messaggi pop-up con suggerimenti per la sicurezza quando un determinato linguaggio viene rilevato all’interno delle comunicazioni tra gli utenti.

“In qualità di ex detective e agente speciale, so bene come i truffatori riescono a spingere le persone a condividere informazioni personali e persino denaro, infastidendo anche coloro che sono alla ricerca di amore o di compagnia,” ha dichiarato Buddy Loomis, Senior Director della sezione Law Enforcement Operations and Investigations in Match Group. “È il motivo per cui ci impegniamo a investire nella creazione di strumenti di sicurezza sfruttando la tecnologia e le risorse che mirano ad aiutare gli utenti a proteggersi dai pericoli del mondo circostante e a stabilire connessioni più sicure.”

Secondo la Federal Trade Commission, le truffe d’amore segnalate negli Stati Uniti fruttano più di qualsiasi altro tipo di truffa, con oltre 300 milioni di dollari segnalati ogni anno dal 2020. Nel 2022, i dati della Global Anti-Scam Organization mostrano che la media registrata è stata di oltre 190.000 dollari rispetto ai 120.000 dollari del 2021.

Match Group, insieme ai sostenitori delle vittime e agli investigatori di crimini informatici, ha sviluppato i seguenti suggerimenti per aiutare a identificare, a prevenire e segnalare attori malintenzionati, sulle app di dating e su qualsiasi altra piattaforma online.

Alcuni dei consigli più utili:

rimanere sull’app il più a lungo possibile : i truffatori cercheranno di portare la vittima rapidamente su un’altra piattaforma, il che può essere un segnale. È bene, dunque, rimanere sull’app quando si è in presenza di una nuova connessione. Se il Match vuole spostarsi su un’altra piattaforma ma non vuole ancora incontrarsi o fare una videochiamata, è un campanello d’allarme;

: i truffatori cercheranno di portare la vittima rapidamente su un’altra piattaforma, il che può essere un segnale. È bene, dunque, rimanere sull’app quando si è in presenza di una nuova connessione. Se il Match vuole spostarsi su un’altra piattaforma ma non vuole ancora incontrarsi o fare una videochiamata, è un campanello d’allarme; utilizzare gli strumenti disponibili nell’app : verificare il proprio profilo e cercare la spunta blu tra i propri Match per confermare che siano davvero le persone che si vedono nelle foto profilo. È anche possibile organizzare delle video chat prima dell’incontro onlife per verificare che si tratti della persona con cui si stava parlando. Se il Match evita di fare queste cose, è un segnale di pericolo;

: verificare il proprio profilo e cercare la spunta blu tra i propri Match per confermare che siano davvero le persone che si vedono nelle foto profilo. È anche possibile organizzare delle video chat prima dell’incontro onlife per verificare che si tratti della persona con cui si stava parlando. Se il Match evita di fare queste cose, è un segnale di pericolo; esperto di criptovalute : se il Match propina consigli su criptovalute e investimenti, è molto probabile che si tratti di una truffa. Segnalare sempre queste conversazioni alla piattaforma utilizzata per l’incontro online;

: se il Match propina consigli su criptovalute e investimenti, è molto probabile che si tratti di una truffa. Segnalare sempre queste conversazioni alla piattaforma utilizzata per l’incontro online; promessa di grandi fortune e un futuro finanziario garantito: secondo gli esperti, i truffatori useranno degli escamotage per convincere la vittima su come una grande somma di rendimenti potrebbe migliorare la vita o cosa si potrebbe fare con questo denaro. Sempre meglio diffidare da coloro che esaltano ricchezza e successo personali e che sembrano voler insegnare a fare soldi;

secondo gli esperti, i truffatori useranno degli escamotage per convincere la vittima su come una grande somma di rendimenti potrebbe migliorare la vita o cosa si potrebbe fare con questo denaro. Sempre meglio diffidare da coloro che esaltano ricchezza e successo personali e che sembrano voler insegnare a fare soldi; leva sulle tue emozioni in cerca di aiuto: i truffatori affermano spesso di aver bisogno di soldi per un visto, tasse doganali, interventi chirurgici, spese mediche per la propria famiglia, riparazione dell’auto o biglietti aerei. Se sembrano disperati e dicono di aver bisogno di aiuto, è un chiaro campanello d’allarme.

Le truffe online si sono evolute man mano che le piattaforme sono diventate più accessibili e popolari. I truffatori possono anche giocare per lungo tempo e non palesarsi e chiedere soldi appena conoscono qualcuno. Spesso si guadagnano la fiducia dell’interlocutore e iniziano a parlare di denaro anche mesi dopo essersi conosciuti. Di norma è meglio non inviare o ricevere denaro tramite bonifico bancario, vaglia postale, cambio valuta, gift card o investimento con qualcuno che non si è mai incontrato di persona. Per nessun motivo!