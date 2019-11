Stalker controlla l'auto della sua vittima usando un'app telefonica

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 19:41

Una donna ha scoperto, dopo diverse settimane, che il suo ex compagno, che aveva frequentato solo per 6 mesi, avevaattraverso un'app del telefono. La vittima aveva sorpreso l'uomo a usare il suo smartphone, ma mai avrebbe pensato una cosa simile.Lo stalker aveva installato un'app che permetteva di controllare il veicolo guidato dalla donna: poteva azionare i finestrini, il motore e l'andamento, monitorando in continuazione la sua partner. Il resoconto di questi crimini, nello stato australiano della Tasmania, è stato riportato dall'Australian Broadcasting Corporation che ha puntato il dito contro le avanzate tecnologie che possono, nelle mani sbagliate, diventare strumenti pericolosi.La donna veniva monitorata in continuazione, seguita e violata nell'intimità della sua privacy a sua insaputa. Dopo aver perquisito la casa dell'uomo, è stato trovati un quaderno pieno delle informazioni personali della vittima, un elenco dei luoghi che frequentava e un elenco di armi e dei loro costi, come riporta l'