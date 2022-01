Apple consentirà di sbloccare l'iPhone tramite Face ID anche se si indossa la mascherina

Well this is new 🤔 (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR — Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022

La funzione tanto attesa è in arrivo. Apple ha, infatti, rilasciato la versione beta di iOS 15.4, che include la funzione di sblocco facciale di iPhone e iPad anche se si indossa la mascherina.

Secondo i test effettuati dal portale specializzato 9to5Mac, questo strumento sarebbe disponibile solo per iPhone 12, iPhone 13 e gli ultimi modelli di iPad perché è un processo che richiede più risorse di una tradizionale scansione Face ID.

Secondo uno screenshot ottenuto dallo specialista Brandon Butch, il dispositivo riferirà che «è in grado di riconoscere le caratteristiche specifiche intorno alla zona degli occhi per autenticarsi» ma avverte che lo sblocco biometrico sarà più accurato se impostato per non funzionare con una password mask.