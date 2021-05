Clubhouse arriva anche sui dispositivi Android, tutte le novità a un anno dalla nascita

Clubhouse, la piattaforma social su cui ci si scambia gli audio, arriva anche su Android dopo essere stato un'esclusiva iOS (Apple) per più di un anno. Sono iniziati i primi test della nuova versione e anche in questo caso per interagire nelle chat e iscriversi si deve essere invitati. Chiunque abbia un dispositivo Apple lo ha scaricato o ne ha sentito parlare. La novità per il momento è limitata agli Stati Uniti.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati