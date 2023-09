Sony Bravia: già disponibile la nuova app Ps Remote Play per Android Tv

Sony ha annunciato la disponibilità della funzione PsRemote Play sui televisori Bravia Xr ​ Qd-Oled 4k Hdr della serie a95l attraverso la nuova app Ps Remote Play per Android Tv. Tra le tante funzionalità, c’è la possibilità di giocare su Ps5 e Ps4 anche a distanza dalla console.

Ovunque ci si trovi, purché si disponga di un dispositivo compatibile o del televisore a95l dotato di connessione Internet ad alta velocità, d’ora in poi si potrà giocare ai titoli ps5 e ps4preferiti installati sulla propria Playstation, sfruttando tutta la potenza della console.

Si apre così un mondo di nuove avventure per i gamer, che potranno, ad esempio, iniziare un gioco sulla console e proseguire altrove, anche fuori casa.

Con i Tv della serie a95l, Ps Remote Play permette infatti di passare con grande facilità da un dispositivo a un altro e riprendere il gioco, esattamente dal punto in cui lo si è interrotto. Il televisore Bravia Xr Qd-Oled 4k Hdr a95l è uno dei primi Android Tv a offrire questa funzione e quindi, ad aprire le porte a esperienze di gaming entusiasmanti su un ampio e luminosissimo schermo qd-oled, per immergersi in grafiche mozzafiato, dinamiche di gioco coinvolgenti e suoni vibranti.



Il tv a95l può contare sul cognitive processor Xr, aggiornato con la nuovissima tecnologia Xr Clear Image, che ottimizza la riduzione del rumore e la nitidezza dei movimenti per riprodurre scene d’azione adrenaliniche, a prova di effetto mosso. Lato audio, il modello si avvale del sistema Acoustic Center Sync, che permette di sincronizzare il sistema audio del televisore con il canale centrale di una Soundbar compatibile di Sony, trasformandolo nell’altoparlante centrale per un’esperienza cinematografica davvero coinvolgente.

I più esigenti in fatto di acustica non rimarranno delusi da 360 Spatial Sound Mapping, la tecnologia integrata nelle soundbar del brand giapponese che genera molteplici diffusori virtuali e ottimizza il campo sonoro e da Acoustic Surface Audio+, il sistema che, grazie alla vibrazione degli attuatori, emette i suoni da ogni punto dello schermo per adattarli perfettamente alle immagini.

Il televisore a95l strizza l’occhio anche ai gamer, proponendo funzioni esclusive che rivoluzioneranno l’esperienza della PlayStation 5. Se Auto Hdr Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode ottimizzano la qualità video durante il gaming e lo streaming, l’intuitivo Game Menu consente di modificare le impostazioni in base alle preferenze personali, ad esempio attivando/disattivando in un attimo il Vrr o la tecnologia Motion Blur Reduction. Dal Game Menu, inoltre, è possibile aumentare la luminosità nelle zone buie con la funzione Black Equalizer, per avvistare più facilmente oggetti e avversari o scegliere quale fra i sei tipi di mirino utilizzare per il puntamento. Inoltre, da quest’anno, l’opzione Screen Size permette di ridimensionare la schermata e ridurla per concentrarsi meglio sulla sfida.