Whatsapp, in arrivo nuova opzione per mandare messaggi a noi stessi. A cosa serve?

Inviare messaggi a noi stessi usando Whatsapp. Una nuova opzione sta per essere introdotta nella prossima versione del servizio di messaging, anticipata da test sulle versioni beta, già comparsa nell'app per iPhone (iOs) e Android. Qualcuno potrà chiedersi ma a cosa serve mandare un messaggio a se stessi? Su altre applicazioni simili è già presente e per non restare indietro Whatsapp ha pensato di introdurla a breve.

D'altronde a chi non è mai capitato di dover mandare un documento, un testo, un'immagine ad un contatto amico o di famiglia perché in realtà non sapevamo come conservarlo in quell'esatto momento? Quando si potranno inviare messaggi a noi stessi, in cima alla rubrica personale ci sarà anche il contatto «tu», con la foto di profilo che usiamo per essere visibili agli altri.

Ognuno avrà le sue priorità, ma provando ad immaginarne l'utlità, viene in mente, l'invio di link di pagine o siti da ricordare, appunti e numeri di telefono o frasi. Ovviamente foto, video o documenti che poi possiamo aprire dal whatsapp desktop, quello usato su computer o altri device connessi. Infine anche vedere l'effetto di uno sticker o emoji che non conosciamo. E per facilitare l'invio a noi stessi si potrà anche usare una scorciatoia sulla home del dispositivo per richiamare l'auto-chat, per cui è sufficiene una pressione prolungata.