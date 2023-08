WhatsApp aggiornamento, cosa cambia per le chat: per leggerle non basterà più una semplice password

WhatsApp ha reso disponibile un nuovo aggiornamento dell'app per Android, con cui introduce l'utilizzo delle passkey. Si tratta della possibilità di impostare un blocco all'accesso delle chat senza però la necessità di inserire un codice alfanumerico registrato in precedenza. Lo sblocco avviene sfruttando lo stesso metodo di accesso allo smartphone, che si tratti della scansione del volto o dell'impronta digitale.

Come funziona ora



Attualmente, si può già creare un codice che l'app richiede periodicamente per leggere le conversazioni ma solo in forma numerica.

Il classico codice che tutti già probabilmente utilizziamo per tenere al sicuro le nostre chat da occhi indiscreti. Si digita il codice e si ha accesso a tutti i messaggi del nostro WhatsApp, ma questo sistema di protezione può risultare fallace, sia per l'utilizzo di una tecnologia ormai obsoleta, ma più banalmente anche perché possiamo dimenticare il codice.

Cosa cambierà

Il sito Wabetainfo ha individuato, invece, la novità nel codice beta dell'applicazione, al momento solo nella versione per Android: la passkey, ovvero l'utilizzo di tecnologie più avanzate come la scansione del volto o l'utilizzo delle impronte digitali per sbloccare il codice. "Una passkey è una breve sequenza di numeri o caratteri utilizzati per autenticare l'identità e funge da forma di codice di sicurezza per garantire che solo i dispositivi approvati possano essere autenticati", si legge sul sito. "Non è necessario ricordare una passkey, poiché è archiviata in modo sicuro in Google Password Manager. WhatsApp ha in programma di supportare questa tecnologia ai fini della verifica dell'account. Poiché la passkey utilizzerà l'impronta digitale, il viso o il blocco dello schermo per verificare l'identità, l'aggiornamento migliora decisamente la sicurezza, aggiungendo un ulteriore livello di protezione oltre ai metodi tradizionali come i pin numerici.