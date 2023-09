Il futuro della Blockchain non si ferma ai pagamenti: le previsioni di Fleap

Protetta dalla crittografia, la blockchain costituisce un sistema sicuro e trasparente di registrazione e condivisione di informazioni, che non consente di manipolare o alterare i dati. In aggiunta, l’estrema duttilità le consente di aderire perfettamente ai regolamenti nazionali ed internazionali e alle esigenze di pressoché tutti i settori.

A tal proposito, diverse agenzie governative, tra le quali il Dipartimento per la Sicurezza Nazione degli Sttai Uniti hanno richiesto applicazioni su registri distribuiti per migliorare la sicurezza dei dati. Questi i motivi per i quali, secondo le stime del Blockchain Technology Market Growth & Trends di Grand View Research, il mercato globale della blockchain fa fatto registrare una crescita annuale media dell'87,7% e, nel 2030, il suo valore potrebbe raggiungere i 1431,54 miliardi di dollari.

Con l’obiettivo di esplorare i motivi per cui la blockchain si renderà indispensabile da qui al 2030, Fleap, società specializzata nella creazione di soluzioni software basate su tecnologia blockchain, ha individuato tre possibili ambiti di applicazione di grande interesse per la collettività e per le aziende, oltre ai pagamenti:

smart governance: la smart governance è il punto di incontro tra FinTech e RegTech , ossia tra tecnologia applicata alla finanza e tecnologia applicata al controllo della normativa. Nell’ambito di tale modello di gestione dell’amministrazione pubblica, che sfrutta la tecnologia e i dati per ottimizzare l'efficienza, la trasparenza e la partecipazione cittadina nei processi decisionali, la blockchain rende accessibile e certo il dato sia per la compagine sociale che per le operazioni straordinarie come l’emissione di strumenti finanziari, facilitando la gestione degli stessi ed eventuali verifiche. Nell’immediato futuro, potrebbe non essere più possibile pensare a sistemi di governance che non siano basati su Registri Distribuiti;

Environmental, Social e Governance (Esg): la smart governance trova la sua applicazione più concreta negli Esg, cioè tutte quelle metriche prese in esame da aziende e investitori per valutare l'impatto ambientale, la gestione delle questioni sociali e l'efficacia della governance aziendale. La blockchain, in questo, è l'unica tecnologia esistente in grado di tracciare tutti i criteri con cui le aziende abbracciano la sostenibilità, anche perché perfettamente compatibile con l'ordinamento giuridico. Nel caso della finanza sostenibile - dove la tracciabilità e la conservazione del dato sono fondamentali – essa è in grado di controllare, ad esempio, l'accesso ai fondi e alla partecipazione di investitori;

user engagement: uno dei risvolti più concreti della blockchain è lo user engagement, il grado di coinvolgimento e interazione di un utente (come un cliente o un socio) con un prodotto, servizio o piattaforma. Nel pieno rispetto della privacy, la blockchain consente un migliore ingaggio e una tracciabilità ottimizzata delle azioni virtuali compiute dall'utente stesso, creandone un archivio dinamico e interattivo. Nel settore commerciale, ad esempio, assicura trasparenza alle azioni societarie e dimostra ai clienti e ai potenziali target un percorso verificabile.

“Tutto il mondo FinTech ha abbracciato la blockchain come soluzione software definitiva, grazie a un’architettura che aderisce perfettamente alle necessità del settore. Di fatto, dopo la notorietà raggiunta con le varie coin, la blockchain ha pervaso tutti i sistemi di tracciabilità professionali. Dal punto di vista legale, è bene ricordare che blockchain non è sinonimo di “certificazione” in senso assoluto, è una tecnologia che deve essere adattata ai regolamenti nazionali ed internazionali” ha dichiarato Donato Pastore, Chief Legad di Fleap.

Riccardo Basso, Head of Blockchian: “Rimane fondamentale considerare attentamente come bilanciare l'innovazione con la sicurezza. Trovare un equilibrio tra queste due esigenze sarà cruciale per determinare il futuro delle tecnologie blockchain, sia pubbliche che private, e per garantire la fiducia e l'affidabilità nel panorama digitale in continua evoluzione”.