Expo ferroviaria 2023: EAV e DAC accendono i riflettori sulla Campania

Ente Autonomo Volturno (EAV) e Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania (DAC) partecipano insieme alla 11ª edizione dell’EXPO Ferroviaria di Milano Rho, l’esposizione internazionale biennale per le tecnologie, prodotti e sistemi ferroviari, che si terrà dal 3 al 5 ottobre 2023 nel padiglione 9 di Rho Fiera Milano, e che conta oltre 270 aziende partecipanti, tra cui i nomi più significativi dell’industria nazionale ed internazionale.

Domani alle ore 14:00 si terrà il seminario "Mobilità del Futuro: Tecnologie Aerospaziali al Servizio dell'Industria Ferroviaria" presso il Seminar Theatre. Parteciperanno il Presidente del DAC Luigi Carrino, il Presidente di EAV Umberto De Gregorio, il Senior Manager DAC Paolo Bellomia e il Responsabile Innovation & Research di EAV Pasquale Rovito.

Durante il seminario verrà presentato il progetto di ricerca “MERCURIO” su nuovi sistemi di monitoraggio e manutenzione che usa sensori IOT (Internet of Things), immagini satellitari, droni e Intelligenza artificiale, realizzato in collaborazione con alcuni dei soci del Distretto Aerospaziale Campano tra cui l’Università Federico II e le aziende, sempre socie del DAC, vincitrici del bando “Fondo per la crescita sostenibile – Accordi per l’Innovazione” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Expo Ferroviaria rappresenta l’opportunità per confrontarsi sugli argomenti di maggiore attualità e respiro a livello internazionale con un intenso programma di conferenze e presentazioni. Per questa edizione, la fiera vanta inoltre nuovi spazi dedicati a tecnologie complementari con l’Aerospace Technology Hub e l’Area Tunnelling.

Il DAC, partecipa all'evento, patrocinato dalla Regione Campania, con 18 imprese: 3DNA, AEROSOFT, ALI, ALTAIR, ATM, CADLAND, DIGITALCOMOEDIA, EMS, ENGITECH, IT CENTRIC, LAER, LEADTECH, METITALIA, POWERFLEX, PROTOM, MARE GROUP, SIXTEMA e TOPVIEW.

Saranno presentate alcune delle innovazioni che dal settore spaziale possono essere applicate al settore ferroviario.

La registrazione dei visitatori per EXPO Ferroviaria è gratuita e disponibile su: www.expoferroviaria.com

Le prenotazioni sono aperte e possono essere effettuate gratuitamente in aggiunta al biglietto d'ingresso alla fiera sul link: https://www.expoferroviaria.com/it-it/outdoor-area.html