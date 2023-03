I werarable Huawei premiati con i Glomo Awards

Il Mobile World Congress, l’evento annuale più importante per il settore mobile a livello globale, rappresenta una vetrina mondiale dove i brand hanno l’opportunità di mostrare le proprie novità.

L’associazione Global System for Mobile Communications (Glomo) si pone l’obiettivo di riconoscere quelle che hanno avuto un impatto più rilevante sulla società, secondo un rigoroso processo di selezione.

I premi sono selezionati da una giuria composta da analisti, media ed esperti autorevoli a livello mondiale, e poi sottoposti a una valutazione equa e trasparente che determina il vincitore finale. La categoria “device” è una delle più importanti tra i premi Glomo e include i risultati ottenuti dal punto di vista hardware dei prodotti pensati per migliorare l’esperienza dei consumatori con funzionalità smart ed efficienti. Quest’anno Watch Gt 3 Pro, lo smartwatch flaship di Huawei è stato inserito nella lista del premio “Best Connected Consumer Device” per le sue caratteristiche distintive e le prestazioni. Il Watch Gt 3 Pro vanta materiali all’avanguardia come vetro zaffiro, lega di titanio, ceramica nano-cristallina che, lavorati con ingegno artigianale, danno vita a due versioni, Titanio e Ceramica, che uniscono innovazione e stile. Il device permette di monitorare lo stato del benessere fornendo dati relativi a frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue, qualità del sonno, stress e molto altro. Inoltre, le oltre 100 modalità di allenamento professionale, dall’arrampicata allo sci, motivano i consumatori a condurre uno stile di vita sano. Oltre alla disponibilità di funzioni, lo smartwatch supporta il sistema operativo HarmonyOs e un ricco ecosistema di app ed è compatibile con tutti gli smartphone connettendolo tramite l’app Health. In qualsiasi momento, è possibile rispondere alle chiamate e monitorare la propria salute direttamente dal polso.

Il Watch D invece, è stato inserito nella categoria “Best Mobile Innovation for the Connected Health and Wellbeing”. Con l’evoluzione dell’innovazione tecnologica, i limiti tra elementi fisici e digitali di un prodotto sono sempre più labili. La categoria Connected Everything di Glomo riconosce i brand all’avanguardia in tema di trasformazione digitale nella creazione di servizi. Questo premio mira a valorizzare il ruolo della connettività mobile come supporto a soluzioni di monitoraggio della salute a prezzi accessibili. L’inserimento nella shortlist conferma la qualità offerta dal Watch D riconosciuta da parte della giuria di esperti.

Il Watch D rende infatti comodo il monitoraggio dei parametri di salute ai suoi utenti e consente la misurazione dell'Ecg e della pressione arteriosa ovunque e in tempo reale direttamente dal polso. Il wearable è leggero, con un peso di soli 40,9g. Oltre alle funzioni di monitoraggio della salute, esso offre anche diverse modalità di allenamento per chi non vuole abbandonare lo sport. L’innovativa tecnologia utilizza una mini-pompa che elettricamente gonfia una camera d’aria in modo da esercitare pressione sulle arterie del polso e misura con precisione la pressione arteriosa. Una scelta per quei consumatori che hanno bisogno di un alleato quotidiano nel trattamento della salute.

Huawei Watch D non è stato soltanto pensato per la misurazione della pressione sanguigna, ma è anche uno smartwatch per la misurazione della frequenza cardiaca. Il dispositivo è infatti dotato di un modulo a sensore Ecg ad alte prestazioni che supporta la registrazione dei dati relativi con conseguente generazione di grafici e report in grado di rilevare la fibrillazione atriale e il ritmo sinusale.