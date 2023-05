Le nuove soundbar Tcl si aggiudicano il Red Dot Award

La nuova linea di soundbar Tcl si è aggiudicata il prestigioso Red Dot Award 2023 per la sezione Product Design. L’annuncio arriva direttamente dall’azienda, alla quale il prestigioso premio, istituito da oltre 60 anni e punto di riferimento che certifica l’eccellenza nel design, riconosce il grande impegno e l’esperienza nello sviluppo di soluzioni per l’home entertainment. Premiata per il grado di innovazione e la qualità del proprio design, la linea s64 è composta da due modelli, progettati per adattarsi a qualsiasi ambiente.





La compatta e potente Tcl s643w a 3.1 canali ha una potenza impressionante, grazie al subwoofer che fornisce bassi estremamente profondi e al contempo precisi. I tre diffusori full-range di cui è dotata, coprono lo spettro acustico in maniera completa e migliorano l'esperienza di ascolto dei dialoghi. Allo stesso modo, con l'elegante s642w a 2.1 canali, dotata di due canali surround e un subwoofer wireless, gli ascoltatori possono apprezzare i bassi potenti e percepire una qualità sonora distintiva.

Tutte le soundbar della serie s64 hanno una resa audio sorprendente: la pressione sonora deriva infatti dalla potenza combinata dell’unità centrale e del subwooferche produce un suono più potente e un'esperienza più coinvolgente. La potenza audio massima generata dai due prodotti è di 240w per la soundbar a 3.1 canali e 200w per quella a 2.1 canali, caratteristiche che le rendono ideali anche per l'uso in ambienti piuttosto ampi.



Ambedue i modelli presentati sono dotati di Dolby Audio, un sistema sonoro avanzato e certificato in grado di offrire un'esperienza audio multicanale. Grazie alsuono cristallino, alla facilità di ascolto dei dialoghi, alla nitidezza dei dettagli e al surround realistico, queste soundbar rappresentano il partner perfetto per qualsiasi televisore. La serie s64 Home Theatre è inoltre dotata di Dts Virtual:x, un codec audio progettato per trasmettere un maggiore senso di spazialità multidimensionale. Questo effetto sonoro 3d “avvolge” gli ascoltatori: il suono sembra provenire dall’alto, lateralmente e posteriormente, una sensazione che offre un'esperienza coinvolgente in qualsiasi stanza. In più, per un suono più ricco e profondo, la funzione Bass Boost consente al subwoofer di emettere bassi ancora più corposi con la semplice pressione di un tasto, raggiungendo così istantaneamente la massima potenza sonora.

Le soundbar infine sono dotate di sei modalità audio dedicate, adatte a diversi scenari di visione e ascolto, tra i quali è possibile scegliere le modalità Standard, Film, Musica, Sport, Voce e Gioco per ottimizzare gli effetti sonori e valorizzare l’esperienza di immersività.