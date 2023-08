Lg porta ad Ifa 2023 un’unità residenziale futuristica per una vita sostenibile

In occasione di Ifa 2023, Lg presenterà la propria proposta di abitazione residenziale, Smart Cottage. Si tratta di una casa compatta e prefabbricata che integra le soluzioni all'avanguardia sviluppate dall’azienda per riscaldamento, ventilazione, climatizzazione (Hvac) ed energia, nonché i suoi innovativi elettrodomestici smart.

Combinando elettrodomestici di elevata qualità e servizi efficienti all’interno di uno spazio realizzato utilizzando le più avanzate tecnologie e tecniche abitative modulari, Lg introduce un nuovo paradigma di abitazione residenziale.

Concepito all'insegna della sostenibilità e in linea con la vision del brand di offrire una vita migliore per tutti, lo Smart Cottage è strutturato su due piani ed offre un ambiente funzionale e pratico e la massima ottimizzazione degli spazi. Nonostante la dimensione contenuta, la casa modulare dispone di tutti gli elettrodomestici e le strutture necessarie e può essere facilmente trasportata e collocata nel luogo desiderato. Secondo una ricerca condotta da ReportLinker, il mercato globale delle case prefabbricate dovrebbe raggiungere i 22,9 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso di crescita annuale del 4,8% dal 2023 al 2028.

Al suo interno l'atmosfera è rilassata, grazie al design solido e raffinato e grazie all'utilizzo armonioso di materiali diversi come legno, piastrelle e ottone. Per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale, Lg ha utilizzato componenti realizzati con materiali d'acciaio a basso contenuto di carbonio prodotti da una nota azienda sudcoreana.

Nel loro complesso, le innovative soluzioni Lg a elevata efficienza, installate all’interno di Smart Cottage, includono la colonna bucato Lg WashTower Compact, la lavastoviglie QuadWash, gli elettrodomestici da incasso per la cucina, un purificatore d'acqua e la pompa di calore aria-acqua Therma V Monoblocco. Oltre a garantire comfort climatico negli ambienti interni per tutto l'anno e a consumare meno energia rispetto a un impianto di riscaldamento e raffreddamento convenzionale, la pompa di calore a risparmio energetico di Lg è in grado di fornire una fonte affidabile di acqua calda sanitaria grazie al collegamento con il serbatoio integrato (Iwt) da 200 litri di capacità. All'esterno, lo Smart Cottage è dotato di tecnologie attente alla sostenibilità, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico giornaliero di due ospiti. I pannelli solari da 4kw montati sul tetto sono collegati all'Energy Storage System (Ess) di Lg per garantire raccolta e immagazzinamento di energia solare in loco in maniera sicura e affidabile, generando fino a 15kw di elettricità al giorno. L'energia in eccesso può essere immagazzinata nell'Ess per essere utilizzata in seguito o venduta al fornitore di energia elettrica convenzionato. Inoltre, la casa modulare è dotata di un caricabatterie per veicoli elettrici integrato, così che i proprietari di casa non dovranno preoccuparsi di montarne uno per alimentare il proprio veicolo elettrico.

Per un'esperienza d'uso pratica e intelligente, tutti gli elettrodomestici all'interno di questa abitazione si collegano perfettamente con l’app Lg ThinQ, con cui le persone possono controllare facilmente ogni dispositivo, gestire l'intero sistema Hvac e monitorare l'accumulo e il consumo di energia in tempo reale. Inoltre, l’App si connette agli accessori con Internet of Things (IoT) che migliorano la sicurezza dello Smart Cottage, tra cui telecamere, sensori di movimento e campanelli intelligenti, contribuendo alla sicurezza e alla tranquillità degli ospiti.

"Lg Smart Cottage è molto più di una semplice casa prefabbricata: è una soluzione residenziale innovativa che favorisce uno stile di vita sostenibile grazie alla connettività ThinQ" ha dichiarato Lyu Jae-cheol, di Lg. "Lg mira a ridefinire la vita residenziale integrando perfettamente le proprie soluzioni per l’energia, gli elettrodomestici e i servizi all’interno di uno spazio che consente alle persone di vivere la vita a modo proprio".