Morbella, l'isola da sogno fra Sicilia e Sardegna nuova meta dell'estate: ma non esiste. «È stata creata dall'IA»

Mare cristallino, coste frastagliate illuminate dal sole, spiagge dorate e campanili che sembrano sfiorare il cielo. Si presenta così l’isola di Morbella, nel cuore del Mediterraneo, tra Sicilia e Sardegna. E sul profilo Instagram di quello che sembra essere a tutti gli effetti un paradiso terrestre è già boom di prenotazioni per l’estate. Peccato solo che non esiste, perché creata dall’intelligenza artificiale.

La verità sull'isola di Morbella

L’isola di Morbella fa parte di un progetto di marketing dell’agenzia Nonsolo.social il cui obiettivo è creare contenuti potenzialmente virali su web a partire dall’IA.

Molti utenti tra stranieri e italiani, ingannati dalle bellezze di Morbella, hanno subito chiesto informazioni su come passare un soggiorno nelle sue strutture. C’è anche chi ha domandato se da Palermo si potesse raggiungere in treno e se accettavano i dollari. Il risultato di questo esperimento, riuscitissimo e inquietante allo stesso tempo, riflette l’impatto che l’intelligenza artificiale ha sul settore.

I responsabili dell’agenzia non potevano non commentare il successo clamoroso di questo fenomeno: «Volevamo evidenziare quanto sia importante oggi nel nostro settore l’utilizzo di strumenti basati sull’IA. L’intelligenza artificiale infatti è in grado di analizzare quali siano i trend e le mode del momento oltre che conoscere cosa venga maggiormente apprezzato da parte dell’algoritmo dei principali social network e, di conseguenza, creare contenuti fortemente virali».

Tutto bellissimo, ma dall’altra parte sorgono domande la cui risposta è ancora nebulosa. Quanto bisogna spaventarsi dietro il risultato di questo progetto? E quanta disinformazione c’è in giro? Chi ha subito pensato di passarci le prossime vacanze non si è chiesto come mai non ne ha mai sentito parlare ed evidentemente c’è anche parecchia ignoranza in materia di geografia italiana. Pochi sono quelli che sul profilo commentano rivelando la verità. Questa fantomatica isola è solo l’ultimo degli esempi di creazioni nati da nuove tecnologie che stanno cambiando il mondo. Di vantaggi ne esistono tanti, ma le preoccupazioni che portano con sé sono altrettante.